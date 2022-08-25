Рим, 25 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа 25 августа предложил приостановить предвыборную кампанию.

UK in Italy Карло Календа

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

Он заявил, что из-за резкого роста цен на энергоносители страна фактически находится в чрезвычайной ситуации, и все политические силы должны прежде всего постараться решить эту проблему.

Нужно найти по крайней мере еще 40 млрд евро на смягчение негативного эффекта от роста цен для жителей и предприятий, отметил Календа.

Конкуренты Календы отнеслись к его высказываниям с иронией. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что проблему энергокризиса, безусловно, надо решать, но слова лидера партии «Вперед», по мнению Сальвини, свидетельствуют только о том, что Календа уже осознал неминуемость поражения на выборах.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.