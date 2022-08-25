Стокгольм, 25 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Посланники из Финляндии, Швеции и Турции должны встретиться для переговоров о расширении НАТО в Финляндии в пятницу, 26 августа, подтвердила министр иностранных дел ШвецииАнн Линде. Обсуждения должны проложить путь в альянс для двух северных стран. Об этом сообщает Arctic Today.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Целью встречи станет создание механизма для обеспечения выполнения согласованных в Мадриде договорённостей. Встреча состоится в Хельсинки.

«Ранее Турция заблокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО.Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган обвинил Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве членов сирийского курдского ополчения, а также членов движения гюленистов», — отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел ФинляндииПекка Хаависто заявил, что в будущем встречи между представителями трёх стран будут проходить поочередно в Финляндии, Швеции и Турции.

Отметим, что 23 августа руководитель парламентской группы партии Финляндии Кай Мюкканен заявил о стремлении к созданию постоянной базы НАТО в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, Швеция и Финляндия не выдали турецкой стороне ни одного причастного к терроризму человека, выдачу которых требует Анкара. Об этом 20 августа заявил министр юстиции ТурцииБекир Боздаг.

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