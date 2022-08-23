Хельсинки, 23 августа 2022, 12:05 — REGNUM В Финляндии находящаяся в оппозиции коалиционная партия будет стремиться к созданию постоянной базы НАТО в стране, заявил 23 августа руководитель парламентской группы партии Кай Мюкканен.
Он добавил, что Финляндия должна стремиться стать «надежным игроком НАТО, чья защита является для других стран-членов необременительной».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации со стороны США вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции.
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