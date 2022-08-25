Москва, , 12:31 — REGNUM Россия может помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике, и это является для НАТО стратегическим вызовом. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Генсек НАТО указал на «значительно возросшую» за последние годы военную активность России в Арктике. Он напомнил, что в 2014 году в России было создано Объединённое стратегическое командование «Северный флот», а в июле 2022 года — утверждена Морская доктрина. Президент России Владимир Путин заявил, что защита арктических акваторий будет обеспечиваться «всеми средствами».

«Способности России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике является стратегическим вызовом для Североатлантического альянса», — отметил Столтенберг.

Он добавил, что на этой неделе собирается посетить канадскую Арктику вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступить с совместным заявлением о «стратегической важности региона» для евроатлантической безопасности.

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