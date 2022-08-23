Киев, , 16:32 — REGNUM Военная помощь киевскому режиму координируется высшим руководством блока НАТО, заявил 23 августа в Киеве генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг в Киеве President.gov.ua

Такое заявление он сделал на второй встрече устроенной Зеленским «Крымской платформы» в Киеве.

По его словам, он лично координирует наращивание военной помощи киевским нацистам.

«НАТО является участником контактной группы под эгидой США по поддержке бывшей УССР. Я активно координирую этот процесс с лидерами стран-союзниц, мы ускорим предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции», — заявил Столтенберг.

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