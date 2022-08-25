Кабул, 25 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что 63 человека погибли, 155 получили ранения и 30 пропали без вести в результате недавних наводнений. Об этом пишет газета «8 Собх».

af. shafaqna.com Наводнение в Афганистане

УКГВ представил эти подробности на основе статистики, собранной техническими командами организации, присутствовавшими на месте. Эти статистические данные включают жертвы и ущерб за период с 16 по 21 августа в провинциях Вардак, Газни, Гор, Кандагар, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Парван, Урузган и Хост.

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По данным УКГВ, в результате наводнений в Логаре погибли 20 человек, в Нуристане — 14, в Парване — 11, в Пактии — шесть, в Кунаре — четыре, в Лагмане — трое, в Вардаке — трое, в Нангархаре — двое.

Также пропали без вести 15 человек в Вардаке, 11 человек в Парване и четыре человека в Логаре. УКГВ заявило, что среди 155 раненых есть женщины и дети.

Управление сообщило, что в результате наводнений частично или полностью разрушено 3398 домов. Среди них 3000 домов в Логаре, 195 домов в Вардаке, 188 домов в Парване и 15 домов в Горе.

Согласно статистике, от недавних наводнений пострадали 8246 семей в 13 провинциях Афганистана.

По словам координатора гуманитарной помощи ООН, в настоящее время международные организации оказывают помощь пострадавшим и перемещенным лицам.

С учётом этой статистики в текущем году в результате наводнений в стране погибло 256 человек. В результате августовских наводнений всего погибло 118 человек.

Следует отметить, что общая статистика жертв наводнений в этом году показывает рост на 75% по сравнению с первыми восемью месяцами 2021 года.