Кандагар, Афганистан, , 13:40 — REGNUM В афганской провинции Кандагар в результате наводнения были разрушены здания полицейского управления и тюрьмы уезда Маруф. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Альфред Сисней. Наводнение

Согласно источникам, поток также унёс военную технику, в том числе пикапы полиции.

Кроме того, наводнение привело к жертвам среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но их точная цифра неизвестна.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре подтвердили разрушение полицейского управления и тюрьмы.

Наводнения в других провинциях Афганистана также привели к гибели людей и огромному урону.