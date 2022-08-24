Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Министерство обороны США считает, что в первую очередь киевскому режиму. в рамках очередного пакета американской военной помощи, нужно поставить управляемые ракеты GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Об этом сегодня, 24 августа, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS U.S. Army

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Напомним, что власти США заявили о намерении «подарить» украинскому режиму вооружения на $3 млрд.

По словам Кола, поставки будут осуществляться не единовременно, а поэтапно. ПО мнению Пентагона, в первую очередь бандеровцы нуждаются в управляемых ракет GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Эти пусковые установки уже были переданы бандеровцам и успешно применяются.

В американском военном ведомстве надеются, что это позволит Украине сдержать продвижение войск РФ.