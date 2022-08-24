Вашингтон, 24 августа 2022, 23:09 — REGNUM Министерство обороны США считает, что в первую очередь киевскому режиму. в рамках очередного пакета американской военной помощи, нужно поставить управляемые ракеты GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Об этом сегодня, 24 августа, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS
U.S. Army

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

Напомним, что власти США заявили о намерении «подарить» украинскому режиму вооружения на $3 млрд.

По словам Кола, поставки будут осуществляться не единовременно, а поэтапно. ПО мнению Пентагона, в первую очередь бандеровцы нуждаются в управляемых ракет GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Эти пусковые установки уже были переданы бандеровцам и успешно применяются.

В американском военном ведомстве надеются, что это позволит Украине сдержать продвижение войск РФ.