Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Киевский режим в полной мере проявил свою преступную сущность, «когда живьем сжигал несогласных в Доме профсоюзов в Одессе и обрушил бомбы и снаряды на мирное население Донбасса». Об этом сегодня, 24 августа, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

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Он напомнил, что с самого начала новая майданная власть в Киеве последовательно повела территорию бывшей УССР к катастрофе, взяв курс на русофобию и героизацию нацистских преступников.

По самым скромным подсчетам более 60% населения бывшей УССР оказались лишены возможности реализовать свою русскоязычную идентичность вопреки всем соответствующим международным конвенциям и обязательствам киевского режима.

«Западные же кураторы, ослепленные геополитической задачей ослабления России, изначально дали понять, что будут покрывать любые преступления киевской власти и закрывать глаза на то, чего никогда не допустили бы в собственных странах», — подчеркнул Небензя.