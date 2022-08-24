Москва, 24 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что жители столицы в большинстве своём отнеслись с пониманием к проведению специальной военной операции на территории бывшей УССР. Об этом Собянин заявил в интервью ТВЦ сегодня, 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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По словам Собянина, когда началась спецоперация, многие думали, что она расколет общество, однако, по данным Собянина, этого не произошло. Напротив, как утверждает столичный градоначальник, произошел политический консенсус и подавляющее большинство граждан РФ и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией.

«Более того, они активно поддерживают ее», — подчеркнул Собянин.

Также Собянин пояснил, что граждане, поддерживающие спецоперацию, должны понимать, что она проводится ради людей, которые живут на территории бывшей УССР, а также ради безопасности России.