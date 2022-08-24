Симферополь, , 20:46 — REGNUM В Крыму власти продлили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности до 8 сентября. Такое заявление сделал сегодня, 24 августа, глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

В своём телеграм-канале Аксёнов написал, что в качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым, на территории городских округовАрмянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов, продлевается высокий («желтый») уровень террористической опасности.

При «жёлтом» уровне террористической опасности особое внимание уделяется стратегическим объектам ряда министерств и ведомств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма активизировалась агентура нацистского киевского режима.