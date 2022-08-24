Вашингтон, 24 августа, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Министерство обороны США установило окончательный запрет на закупки в России, Китае, Иране и Северной Корее редкоземельного металла тантала и сплавов из него. Соответствующие документы опубликованы сегодня, 24 августа, на официальном сайте Пентагона.

Антон Афанасьев Переработанный металл

«Министерство обороны приняло в качестве финальных изменения, которые запрещают покупки металла тантала и его сплавов из Северной Кореи, Китая, России и Ирана», — сказано в документе министерства обороны США.

Уточняется, что сокращение зависимости американской экономики от поставок редкоземельного металла тантала из вышеперечисленных стран — это вопрос национальной безопасности. Тантал — важный ресурс в том числе для военной промышленности.

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Решение вступает в силу с 25 августа.