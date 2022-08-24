Баку, 24 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Встреча президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Азербайджана Ильхама Алиева была вполне ожидаемым событием на фоне усилившегося противостояния между странами Запада и Россией. Об этом 24 августа пишет политический аналитик из Казахстана Никита Шаталов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

По словам эксперта, состоявшийся ранее визит Токаева в Турцию и появление концепции Большой Евразии явно указывают на то, что казахский лидер после начала специальной военной операции на территории бывш. УССР пытается выстроить новую сеть торгово-экономических связей.

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«С Турцией мы договорились довести товарооборот до $10 млрд (599 млрд рублей), а Азербайджан — это мост между нашими экономиками. Есть важнейший фактор транзита углеводородов, который будет проходить по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан. Кроме того, Азербайджан — это еще один выход в страны ЕС для нас. На фоне постоянно возникающих проблем с нефтепроводом КТК Казахстану нужно диверсифицировать экспорт», — пояснил он.

Также аналитик отметил, что президенты Казахстана и Азербайджана договорились нарастить товарооборот между странами до $1 млрд (59,9 млрд рублей) и обсудили возможность прокладки оптоволокна по дну Каспия.

«Интернет сейчас — такая же значимая инфраструктура, как и трубопроводы с нефтью. Поэтому и его нужно диверсифицировать, чтобы не зависеть только от России и Китая», — подчеркнул он.

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Ещё одной причиной для встречи лидеров Казахстана и Азербайджана Никита Шаталов назвал фактор «soft power» («мягкой силы» — Прим. ИА REGNUM) — Касым-Жомарт Токаев наградил Ильхама Алиева орденом «Алтын Кыран» (орден «Золотой орёл» — знак высшей степени отличия Казахстана) и пообещал подарить центр творческого развития для детей имени Курмангазы в городе Физули.

«Такой шаг рассчитан на будущие поколения и их восприятие Казахстана, который должен по-прежнему быть в их сознании братским государством. Строительство центра в городе, который в 2020 году снова стал азербайджанским — символический шаг, демонстрирующий и готовность подставить плечо, и помочь с восстановлением в сложной ситуации», — отметил эксперт

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