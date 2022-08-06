Нур-Султан, , 01:27 — REGNUM Казахстан продолжает поиск альтернативных маршрутов экспорта своей нефти в обход России. Казахстанские эксперты сомневаются в заинтересованности Азербайджана в совместных с Казахстаном проектах. Об этом 4 августа рассказал аналитик Олжас Байдильдинов, передают азербайджанские СМИ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Казахстанский эксперт объяснил, почему проваливаются попытки наладить поставки нефти из Казахстана через Азербайджан. В качестве примера он привёл проект «Казахстанской каспийской системой транспортировки», по которой планировалось экспортировать нефть с казахского месторождения «Тенгиз».

По словам аналитика, этот проект состоял из нескольких сегментов, среди которых строительство нефтепровода «Ескене — Курык», транскаспийской ветки от Курыка до Баку, инфраструктуры в Баку для обеспечения поставок казахстанской нефти в трубопровод «Баку — Тбилиси — Джейхан», создание танкерного флота и погрузочного и разгрузочного терминалов мощностью до 38 млн тонн нефти в год.

«Казахстанская каспийская система транспортировки» должна была заработать к 2014 году, но уже в конце 2008 года, не дожидаясь реализации проекта, казахская компания «Тенгизшевройл» наладила поставки нефти по этому маршруту, но уже через несколько месяцев отказалась от экспорта через Азербайджан.

«Было много вопросов по качеству нефти. Азербайджан не хотел смешивать свой Azeri Light с казахстанской нефтью. Поскольку Azeri Light торгуется сейчас с премией Brent», — напомнил Байдильдинов. Если российский Urals и наша нефть торгуются минус $20 — $30 (1 200 — 1 800 рублей), то азербайджанская — плюс $5 — $7 (300 — 420 рублей), иногда даже больше», — пояснил он.

Также эксперт отметил, что Казахстану и Азербайджану не удалось договориться по тарифам на транспортировку казахской нефти.

«Для «Тенгиза» трубопровод «Баку — Тбилиси — Джейхан» выходил дороже, в чем признавались акционеры «Тенгизшевройл», принявшие в итоге решение в пользу Каспийского трубопроводного консорциума», — подытожил Байдильдинов.