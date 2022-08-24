Москва, 24 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Бурное развитие цифровизации, приносящее различные блага и удобства в жизнь человека, становятся также источником рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

«Телефонные и компьютерные мошенники придумывают все более изощрённые способы кражи денег у населения.

Основной движущей силой таких попыток является игра на желаниях человека получить что-то бесплатно или использовать фактор внезапности, замешательства, спешки в повседневных делах.

Следовательно, гражданину необходимо развивать в себе внимательность и насторожённость ко всему бесплатному или тем более предложениям обналичить кешбэк.

Главное правило диалога с мошенниками — это отсутствие диалога. Если человеку звонят из банка, ФНС, ЦБ РФ, других банков, полиции, то следует вежливо ответить «спасибо, я перезвоню».

А положив трубку, можно обратиться в соответствующую структуру с вопросом о звонке. Только если граждане сами будут внимательны, бдительны и осторожны, тогда у мошенников не будет шанса лишить их личных денег», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники начали использовать новый вид обмана — они звонят гражданам и представляются сотрудниками Центробанка России.

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