Москва, , 08:25 — REGNUM Телефонные мошенники начали использовать новый вид обмана — они звонят гражданам и представляются сотрудниками Центробанка России. Об этом сегодня, 24 августа, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, передают РИА Новости.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

По его словам, что мошенники для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Центробанка, стараясь различными способами получить данные банковской карты.

Уваров напомнил, что ЦБ не направляет гражданам письма, не звонит, не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физлиц и призвал быть внимательными при получении звонков и электронных писем.

«Кем бы ни представлялся звонящий — сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником ЦБ РФ — никогда не следует сообщать свои личные данные, номер банковской карты и ее код», — подчеркнул Уваров.

Как сообщало ИА REGNUM, распознать телефонных мошенников можно с помощью бдительности и при помощи специальных приложений для смартфонов.

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