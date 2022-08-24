Казань, , 16:49 — REGNUM В Казанском Кремле 24 августа прошел торжественный прием в честь лучших семей Татарии. Мероприятие проводят ежегодно в преддверии Дня республики (30 августа), сообщает пресс-служба главы РТ.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

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За 8 лет чествовали более 400 семей. В этом году на прием были приглашены 48 семей, представляющие все муниципальные районы и городские округа РТ, в основном многодетные семьи.

Глава РТ Рустам Минниханов отметил повседневный созидательный труд семей, которые возвеличивают родную республику, помогают занимать ей лидирующие позиции по социально-экономическому развитию.

Особое внимание было уделено родителям участников спецоперации — Героев Российской Федерации Дамира Рашидовича Гилемханова, награжденного посмертно, а также Раиля Наилевича Габдрахманова и Ивана Алексеевича Додосова, находящихся в настоящее время при исполнении воинского долга.

«Вы воспитали своих сыновей настоящими патриотами — преданными и мужественными защитниками Отечества. Низкий вам поклон и искренняя благодарность от всех татарстанцев», — сказал Минниханов.

Трем семьям вручили медали РТ «Родительская доблесть» — семье Михайловых из Нижнекамского района, воспитывающих 10 детей, семье Саматовых из Мамадышского района, имеющих восемь детей, и семье Белоусовых из Казани, где подрастают 10 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за 10 лет количество многодетных семей увеличилось на 66%. По мнению главы региона, чем больше будет таких семей, тем крепче станет республика, государство.

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