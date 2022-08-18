Москва, , 09:26 — REGNUM В России необходимо принять закон о государственной поддержке многодетных семей и определить их единый статус, отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Нина Останина Duma.gov.ru

Депутат пояснила, что поддерживает предложение Общественной палаты выплачивать миллион рублей семьям, в которых родится третий ребенок, но считает, что оно не сможет заменить собой системную поддержку семьи и детства, которая существовала в СССР.

«Кроме того, честно скажу, становится жаль российских родителей — будущих и уже состоявшихся — которые продолжают верить в подобные инициативы. Это стало походить на ярмарку политического тщеславия: кто больше наобещает… Отмечу, что неделю назад Госдума получила отказ от Минфина по выплате 10 тысяч рублей школьникам накануне учебного года, хотя цены на детскую одежду и канцелярию вызывают оторопь у родителей», — отметила Останина в своём телеграм-канале.

Она отметила, что по данным Росстата базовый набор первоклассника обойдется родителям в 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи рублей на девочку.

«Убеждена, что вместо виртуального миллиона на третьего ребёнка (хотя, если что, деньги людям, конечно, не помешают, и мы поддержим их выделение) нужен реальный закон о государственной поддержке многодетных семей. Ведь у нас до сих пор нет даже единого статуса многодетной семьи!», — заключила глава комитета Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актуальной назвал инициативу о выплате миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей руководитель фракции СРЗП в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

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