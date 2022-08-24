Донецк, , 14:41 — REGNUM Смысла искать логику в заявлениях Владимира Зеленского нет, заявил 24 августа глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица [киевского] режима, не стоит. Если в течение дня посмотреть, что они заявляют, — они противоречат друг другу по военной линии, по офису президента, самому Зеленскому, поэтому проводить здравый анализ, выстраивать какую-то логику и опираться, исходя из их заявлений, на их шаги — это время тратить», — завил он в эфире «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, потому что «ему часто дают недостоверную информацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что обещаниям России, по его мнению, верить нельзя, поэтому он намерен не допустить повторения минских соглашений. По словам Зеленского, эти соглашения остановили конфликт лишь на короткое время, но затем Россия предприняла широкомасштабное вторжение.

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