Донецк, 24 августа 2022, 14:41 — REGNUM Смысла искать логику в заявлениях Владимира Зеленского нет, заявил 24 августа глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин добавил, что Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, потому что «ему часто дают недостоверную информацию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что обещаниям России, по его мнению, верить нельзя, поэтому он намерен не допустить повторения минских соглашений. По словам Зеленского, эти соглашения остановили конфликт лишь на короткое время, но затем Россия предприняла широкомасштабное вторжение.
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