Киев, , 00:42 — REGNUM Повторения минских соглашений намерен не допустить Владимир Зеленский. Такое заявление политик сделал 23 августа в интервью французскому журналу L’Express.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Зеленский, обещаниям России, по его мнению, верить нельзя, поэтому он намерен не допустить повторения минских соглашений. По словам Зеленского, эти соглашения остановили конфликт лишь на короткое время, но затем Россия предприняла широкомасштабное вторжение.

По мнению Зеленского, если бы позиции российских войск на территории бывшей УССР были заморожены, то никто не согласился бы на такой сценарий.

Напомним, минские соглашения были приняты в 2014–2015 годах они закрепляли основные меры по урегулированию ситуации в Донбассе. В соглашениях были прописаны требования о прекращении огня, возобновлении экономических связей с Донбассом, а также проведение конституционной реформы на территории бывшей УССР. Предполагалось в основном законе закрепить особый статус Луганской и Донецкой Народных Республик. Киевские власти неоднократно и открыто саботировали минские соглашения при поддержке стран Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский заявил о своих планах «вернуть Крым», любыми средствами, которые киевский режим посчитает нужным.

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