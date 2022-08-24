Москва, 24 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Семь беспилотных аппаратов, запущенных боевиками киевского режима, сбили российские средства ПВО в Херсонской области и ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщает 24 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

Уточняется, что дроны сбиты у населённых пунктов Чернянка и Белая Криница в Херсонской области, у Никольского, Волновахи и Трудового в ДНР. Кроме того, два снаряда реактивной системы залпового огня перехвачены у села Каменка в Харьковской области.

Всего за время проведения российской спецоперации уничтожено 268 самолётов и 148 вертолётов ВСУ, 1803 беспилотника, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники.

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