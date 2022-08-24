Москва, 24 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Около 80 боевиков киевского режима уничтожены в ДНР в результате высокоточного удара ВКС России. Об этом сообщает 24 августа Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Высокоточным оружием атакован пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Константиновка в ДНР.

«Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.

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