ВКС России уничтожили около 80 националистов у Константиновки в ДНР
Москва, 24 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Около 80 боевиков киевского режима уничтожены в ДНР в результате высокоточного удара ВКС России. Об этом сообщает 24 августа Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Специальная военная операция
Высокоточным оружием атакован пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Константиновка в ДНР.
«Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.
Читайте также: ВС России поразили в ДНР киевские «Ураганы», «Грады» и «Смерчи»