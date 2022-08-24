Москва, 24 августа 2022, 13:26 — REGNUM Вооруженные силы России поразили реактивную артиллерийскую батарею системы залпового огня «Ураган» в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики, сообщили 24 августа в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, были подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Северск, Артёмовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.