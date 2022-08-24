Донецк, , 13:21 — REGNUM В здании донецкого торгового центра «Галактика», обстрелянном ВСУ утром 24 августа, зафиксированы три очага возгорания, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

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«Прилетов было несколько. Это говорит о том, что нацисты били прицельно по зданию», — отметил Руденко.

Время обстрела (10 утра) тоже было выбрано не случайно, именно в этот час торговый центр начинает работать, подчеркнул военкор.

«Киеву нужны были массовые жертвы, чтоб порадовать свой народ, из которого за эти годы сделали мясников, радующихся каждой выпущенной капли крови русских», — добавил Руденко.