Луганск, , 13:19 — REGNUM Утром 24 августа киевские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР, сообщил в своем телеграм-канале посол республики в России Родион Мирошник.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Возможно, целью удара была местная нефтебаза, но попасть в нее киевские боевики не сумели, отметил дипломат. Вместо этого были повреждены несколько зданий в центре города. Два человека погибли, есть раненые.

Ровеньки находятся в 100 километрах от линии соприкосновения, напомнил Мирошник. Удар был нанесен «Точкой-У».