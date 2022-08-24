Москва, 24 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Российские следственные изоляторы заполнены на 96%. Так ФСИН России ответила на запрос о нехватке мест, сообщает 24 августа издание «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 августа в СИЗО находилось 114 172 человека. Всего российские изоляторы могу вместить 118 495 человек, таким образом, количество арестантов меньше предельного на 4%.

«Общий лимит наполнения не превышен», — заявили в ФСИН.

В мае член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева заявила о «жутком перелимите» в столичных СИЗО. Рассчитанные на 9 тыс. человек, они приняли почти на 2,8 тыс. человек больше. Проблему представители ФСИН подтвердили, сообщив о переполненности по стране 50 из 203 изоляторов.

После проверки условий содержания людей в «Матросской Тишине» (СИЗО-1 Москвы) в конце июля, Меркачева сообщила о переполненности изолятора на 43%. «Лишних» заключённых она насчитала более 600.

По словам правозащитницы, раньше арестантов переводили в соседние регионы, но теперь «забиты буквально все СИЗО». В последние месяцы, отмечает она, сотрудники СКР чаще просят об аресте подозреваемых, которых прежде отправляли под домашний арест или подписку о невыезде.

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