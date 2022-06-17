Москва, , 10:30 — REGNUM Не менее 358 украинских граждан находятся в московских СИЗО и спецприёмнике посёлка Сахарово. Многих должны, но не могут депортировать на родину из-за разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной, сообщает 17 июня издание «Коммерсантъ».

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой, в СИЗО Москвы содержатся по меньшей мере 245 украинцев. О задержании примерно 60 из них просила украинская сторона — их подозревают в преступлениях. Свыше 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории России.

После начала российской военной спецоперации было приостановлено соглашение с Украиной о высылке разыскиваемых граждан. Людей, приговорённых к наказанию российским судом, ранее могли выслать на родину, но теперь и этот механизм не действует.

Ещё 113 украинцев ожидают депортации в спецприёмнике посёлка Сахарово — Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), рассказал член ОНК Москвы Георгий Иванов. До начала спецоперации их депортировали «довольно оперативно», но теперь с Киевом нет ни дипломатических отношений, ни прямого авиасообщения. Ситуацию осложняет отсутствие паспортов у многих задержанных.

По словам Иванова, украинцев могут держать в ЦВСИГ до двух лет, а потом обязаны выпустить. Не исключено, что потом они снова попадут в спецприёмник.

Правозащитники полагают, что «застрявшие» в России украинцы есть не только в Москве. Около 200 их в Московской области, есть они в Санкт-Петербурге и Свердловской области.

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