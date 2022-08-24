Маймана, Афганистан, 24 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Пятнадцатилетний Рамин, получивший ранение, играя с оружием своего отца, скончался в больнице Меймене в Афганистане. Как сообщили газете «8 Собх» местные источники, инцидент произошёл в селе Бори уезда Кайсар.

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12-летний Арслан, двоюродный брат Рамина, рассказал в ходе расследования: »Когда мы с Рамином играли дома, он снял со стены отцовский пистолет и случайно выстрелил».

По словам местного источника, состояние Рамина было критическим, у него было обильное кровотечение из раны. Мальчик скончался в провинциальной больнице Фарьяба в городе Меймене.

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Ранее 11-летний мальчик убил из автомата Калашникова своего отца и 19-летнюю сестру в селе Хаджихоб уезда Андхой, а в уезде Кохистан десятилетний ребёнок во время игры застрелил своего девятилетнего товарища по играм.

Добавим, что на этой неделе в провинции Фарьяб были убиты три ребёнка.