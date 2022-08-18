Маймана, Афганистан, , 09:36 — REGNUM Затея десятилетнего ребёнка поиграть с автоматом Калашникова в афганской провинции Фарьяб привела к стрельбе и гибели другого ребёнка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным источников, этот инцидент произошёл в кишлаке Хаштим уезда Кохистан.

Уточняется, что сын талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) солдата вынес автомат из комнаты отца и случайно застрелил своего товарища. Источники сообщают, что это трагическое событие произошло во время игры и не было преднамеренным.

Отметим, что наличие оружия в домах и небрежное обращение с ним время от времени приводят к подобным инцидентам.