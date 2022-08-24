Москва, 24 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В посёлке Деденево Дмитровского городского округа Московской области на 10-летнего мальчика упала детская горка. Ребёнок скончался на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области

Bg.rostov-gorod.ru На детской площадке:

Трагедия случилась 22 августа 22 августа на игровой площадке во дворе жилого дома. Мальчик поехал с горки, конструкция внезапно опрокинулась и придавила мальчика. Он умер на глазах у своей бабушки

По факту ЧП организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае 27 июля погиб восьмилетний ребенок. Трагический несчастный случай произошел на детской игровой площадке.

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