Ставрополь, , 15:00 — REGNUM В Ставропольском крае 27 июля погиб восьмилетний ребенок. Трагический несчастный случай произошел на детской игровой площадке возле одного из многоквартирных жилых домов города Ставрополя. Обстоятельства гибели мальчика устанавливают сотрудники Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок на качелях (сс) Brandon Wong

«По предварительным данным, трое детей играли на оборудованной детской площадке с мягким покрытием. Восьмилетний мальчик, катаясь на качели, упал и ударился головой. От полученной травмы ребенок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров пообещал помочь разобраться в случившемся и принять меры к недопущению таких трагедий впредь.

«Вопиющее происшествие не останется без внимания и реакции со стороны власти. Прежде всего необходимо разобраться в обстоятельствах трагедии. Необходимую работу уже ведут правоохранительные органы. Также поручил краевому уполномоченному по правам ребенка Светлане Викторовне Адаменко проанализировать ситуацию. И доложить. Если есть меры, которые можно принять, чтобы такое не повторялось — мы немедленно их реализуем», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».