Луганск, , 09:56 — REGNUM Боевики киевского режима нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщает 24 августа представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 06:40. По городу была выпущена одна ракета.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил в своём телеграм-канале, что из-за обстрела пострадало здание городского МРЭО ГИБДД, несколько зданий рядом с ним, а также автобусы и автомобили.

Дипломат предположил, что ВСУ старались попасть по Ровеньковской нефтебазе, которая находится неподалёку.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа ВСУ выпустили по городу Попасная в ЛНР две ракеты американского комплекса HIMARS.

Читайте также: ВСУ обстреляли город в ЛНР с применением системы HIMARS