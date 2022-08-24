Луганск, 24 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Город Попасная в ЛНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ, по нему выпустили две ракеты HIMARS. Об этом сообщает 24 августа представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколки снаряда американской ракеты HIMARS

Такой обстрел зафиксирован один раз за минувшие сутки. Город обстреляли «с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (две ракеты)», говорится в сообщении.

Удар из HIMARS также фиксировали в ЛНР 18 августа, тогда три ракеты ВСУ выпустили по городу Стаханов. В тот же день был обстрелян Лисичанск с применением РСЗО «Ураган», по городу выпустили 12 снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа ракеты HIMARS боевики киевского режима выпустили по Донецку. Прямому обстрелу подверглось здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина.

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