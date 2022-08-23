МИД Литвы потребует от въезжающих граждан России «отречься» от Крыма
Вильнюс, 24 августа, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Гражданам России могут отказать во въезде на территорию бывших прибалтийских республик СССР, а также других стран ЕС, если они не осудят освободительную военную операцию РФ на территории бывшей УССР и не признают Крым «принадлежащим» оккупационному киевскому режиму. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса 23 августа сообщает портал Delfi.
По мнению высокопоставленного литовского чиновника, сотрудники пограничной службы имеют полное право рассматривать «данный фактор» в качестве достаточной причины для отказа гражданину России во въезде.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти республики стремятся к полному запрету на посещение гражданами России стран ЕС, однако согласились бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества.
О намерении создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России ранее заявили власти Польши.
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