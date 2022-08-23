Варшава, , 11:38 — REGNUM Власти Польши намерены создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» Радослав Фогель.

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«Должна сформироваться коалиция государств, которые будут требовать введения запрета на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза», — цитирует его агентство РАР.

Он добавил, что Польша выступает за самые жесткие визовые санкции в отношении граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС собирается обсудить запрет на выдачу виз для российских туристов на встрече министров иностранных дел стран союза в Праге в конце августа, причем Эстония, Латвия и Финляндия призывают ввести запрет в масштабах всего союза, а канцлер Германии Олаф Шольц советует проявить осторожность в отношении запрета.

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