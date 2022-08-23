Астана, 23 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Высказывание посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских посчитали нападками не на россиян, а на этнических русских, граждан Казахстана. Об этом 23 августа ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности Средней Азии и Казахстана Рустам Бурнашев.

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Напоминаем, ранее в соцсетях появилось интервью посла киевского режима в Казахстане. Пётр Врублевский признался в стремлении режима Владимира Зеленского убивать людей по национальному признаку. В Следственном комитете России пообещали дать правовую оценку словам бандеровского дипломата, фактически озвучившего призывы к геноциду.

По мнению эксперта, посол киевского режима «эмоционально сформулировал личную позицию».

«Даже с учетом всех коннотаций в нашем прочтении это абсолютно антирусское этническое высказывание. Поскольку оно было сделано на территории Казахстана, часть граждан оказалась втянута в дискуссию. Высказывания посла [киевского режима] воспринимаются не как выпады в адрес россиян, а скорее как нападки на русских. В том числе русских граждан Казахстана», — пояснил собеседник.

Бурнашев отметил, что сейчас в сети интернет создали петицию, авторы которой трактуют высказывание дипломата как «призыв к межэтнической розни и обращают внимание на то, что подобные высказывания абсолютно неприемлемы».

«Ассамблея народов Казахстана тоже отреагировала оперативно и дала свою негативную реакцию на ситуацию. АНК — не вполне самостоятельная структура, и ее заявления отражают, в большей степени, точку зрения Акорды. Нашлись и те люди, которые «с пониманием» отнеслись к происходящему и попытались придать словам посла иную интерпретацию. Такие случаи были, но они, скорее, относятся к внутриказахстанской дискуссии», — сказал эксперт.

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