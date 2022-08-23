Астана, 23 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Заявление Совета Ассамблеи народа Казахстана, осудившего посла киевского режима Петра Врублевского за слова об убийстве русских, нужно рассматривать как точку зрения высшего руководства республики. Об этом 23 августа написал казахский политолог Данияр Ашимбаев в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

Он напомнил, что председателем АНК является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Эксперт отметил, что за последние месяцы значительно участились попытки втянуть Казахстан в конфликт на территории бывшей УССР.

Читайте также: Эксперт: Запад продолжит попытки привить русофобию Казахстану

«Сам этот вопрос сильно повлиял на наше общество, тем более на фоне недавних январских событий и бурных внутриполитических процессов. Никогда население так не ценило стабильность и согласие — с каждым годом все более редкие ценности на постсоветском пространстве», — считает он.

Аналитик подчеркнул, что ранее также наблюдались многочисленные попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане — создать псевдолиберальную, олигархическую, пантюркистскую, панисламистскую или националистическую опору для воздействия на политику страны в интересах внешних сил.

«Классический пример — ситуация, когда проамериканские СМИ, работающие в Казахстане, начали активно раскачивать националистическую и религиозную тематику с целью формирования антикитайских настроений времен торговой войны администрации Белого дома с КНР», — добавил он.

Читайте также: США хотят видеть Казахстан более антироссийским и антикитайским — эксперт

По мнению Ашимбаева, информационное наступление со стороны стран Запада на руководство Казахстана не закончилась после январских массовых беспорядков, а перешло в новую стадию после начала специальной военной операции на территории бывшей УССР.

«Задача та же — дестабилизировать ситуацию в Казахстане, спровоцировать межнациональные и межконфессиональные конфликты, довести ситуацию до кровопролития с тем, чтобы все это стало проблемой для наших соседей и стратегических партнеров — России и Китая, которые находятся в весьма сложных отношениях с западным миром», — отметил политолог.

Читайте также: Запад не прекратит подрывную деятельность в Евразии — политолог

ИА REGNUM напоминает, ранее в соцсетях появилось видео, на котором посол Пётр Врублевский признался в стремлении киевского режима убивать людей по национальному признаку. В Следственном комитете России пообещали в скором времени дать правовую оценку словам бандеровского дипломата, фактически призвавшего к национальным чисткам на постсоветском пространстве.