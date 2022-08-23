Москва, , 15:48 — REGNUM Власти США предостерегли турецкие компании от сотрудничества с российскими гражданами и предприятиями, попавшими в санкционный список. Об этом газета The Wall Street Journal сообщает 23 августа, ссылаясь на источники и документацию американского минфина.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Днём ранее, отмечают источники, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо направил Американской торговой палате в Турции записку о том, что турецкие компании могут столкнуться с ограничениями, если будут работать с представителями России, попавшими под санкции.

«Любые физические лица и организации, которые оказывают материальную поддержку лицам, включенным в список санкций США, сами подвергаются риску попасть под американские ограничения», — говорится в записке.

Санкционные риски грозят турецким финансовым и бизнес-предприятиям, предупредил Адейемо и добавил, что у банков Турции не может быть корреспондентских отношений одновременно с банками России и США.

Такое же письмо пришло в крупнейшую турецкую бизнес-ассоциацию промышленников и предпринимателей TUSAID. По мнению источника издания, США стали сильнее давить на Турцию, чтобы вынудить её следовать антироссийским санкциям.

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