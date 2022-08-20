Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо и заместитель министра финансов Турции Юнус Элиташ в ходе встречи обсудили проблемы с выполнением санкций против России. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации ведомства, встреча проводилась с целью обсуждения представителями Соединённых Штатов и Турции «текущих усилий, направленных на применение и соблюдение широких многосторонних санкций», которые Западом и его союзниками были введены против России после начала ВС РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории бывшей УССР, оккупированной преступным киевским режимом.

пресс-служба министерства финансов США «Первый заместитель министра Адейемо озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели США и ещё 30 стран».

Как сообщало ИА REGNUM, американские санкции не будут теперь распространяться на выплаты пенсий гражданам России, находящимся за пределами страны.

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