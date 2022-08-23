Донецк, 23 августа 2022, 15:35 — REGNUM Готовивший теракт в Донецкой Народной Республике диверсант прошёл подготовку в Чехии, заявили 23 августа в Министерстве госбезопасности ДНР.
Отмечается, что в ведомство обратился житель бывшей УССР Евгений Карпенко, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован спецслужбами киевского режима. После вербовки он прошел обучение по огневой подготовке и минному делу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы киевского режима организовали подрыв опоры ЛЭП в городе Мелитополе.
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