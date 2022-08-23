Донецк, , 15:07 — REGNUM В Донецкой Народной Республике задержали диверсанта, который планировал совершить теракт во время проведения референдума, сообщили 23 августа в Министерстве государственной безопасности ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что мужчина, находясь на территории Чехии, после вербовки прошел обучение по огневой подготовке и минному делу.

По завершению обучения спецслужбами киевского режима он был отправлен на территорию ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Александр Сладков отметил, что Запад активизирует диверсионную и шпионскую войну киевского режима против России, отказываться от этого у него нет причин.

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