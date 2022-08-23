Донецк, 23 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Готовивший теракт в Донецкой Народной Республике диверсант прошёл подготовку в Чехии, заявили 23 августа в министерстве госбезопасности ДНР.

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Отмечается, что в ведомство обратился житель бывшей УССР Евгений Карпенко, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован спецслужбами киевского режима. После вербовки он прошел обучение по огневой подготовке и минному делу.

«По завершении обучения [киевскими] спецслужбами отправлен на территорию ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы киевского режима организовали подрыв опоры ЛЭП в городе Мелитополе.

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