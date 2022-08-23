Астана, 23 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Особую неловкость высказыванию посла киевского режима в Казахстане Петра Врублёвского об убийстве русских придаёт тот факт, что в ВСУ и теробороне состоит немалое число русскоязычных граждан, идентифицирующих себя в качестве этнических русских. Об этом 23 августа написал казахстанский политолог Газиз Абишев в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

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По словам эксперта, каждый пятый гражданин Казахстана — русский по национальности, а потому дипломату стоило бы «на несколько секунд задуматься», прежде чем отвечать на вопрос о ситуации на территории бывшей УССР.

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«Как минимум, если уж сильно хотелось, использовать термин «российские военные», а не «русские», — подчеркнул он.

Также Абишев напомнил, что убивать кого бы то ни было, тем более по этническому признаку — это преступление.

«Выходить за пределы дипломатической риторики в публичном выступлении в третьей стране, находясь при исполнении, — не к лицу дипломату», — констатирует казахский политолог.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором посол Пётр Врублевский в интервью казахскому блогеру заявил о стремлении киевского режима «убить как можно больше русских».

В Следственном комитете России пообещали в кратчайшие сроки дать правовую оценку словам бандеровского дипломата, фактически призавшего к чисткам по национальному признаку.

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