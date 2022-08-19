Киев, , 14:24 — REGNUM Запад активизирует диверсионную и шпионскую войну киевского режима против России, отказываться от этого у него нет причин, написал 19 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

ПМФ-1 «Лепесток» Цитата из видео: Обстановка в городе Попасная. Украинские боевики используют мины «лепестки». Пресс-служба народной милиции ЛНР

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Как сообщалось ранее, 18 августа ВСУ обстреляли Белгородскую область «минами-лепестками». В тот же день средства ПВО отразили атаки на Бальбек и Керчь. Также продолжались атаки ВСУ на Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и обстрелы жилых районов городов Донбасса.

Снизить накал шпионско-диверсионной деятельности Киева поможет только переход территории б. УССР под российский контроль, убежден Сладков. Теряя региональные центры СБУ, киевский режим будет вынужден будет организовывать подрывную работу не только в России, но и на бывших своих территориях, а это значительно осложнит задачу, отметил он.

«Чем успешнее будет продвигаться СВО, тем меньше будет шпионов и диверсантов», — резюмировал военкор.