София, , 14:26 — REGNUM Правительство Болгарии занимается разработкой нового плана масштабного сотрудничества с российским концерном Газпром об очередных поставках в страну газа из РФ. Об этом 23 августа на пресс-конференции в болгарской столице заявил действующий министр экономики Болгарии Никола Стоянов.

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По словам министра, сегодня власти Болгарии «готовы прибегнуть к любым методам для того, чтобы обеспечить потребителей природным газом».

«Мы дивеосифицируем поставки «голубого топлива», и эта диверсификация означает, что София будет использовать любые маршруты доставки носителей, в том числе греческих, азербайджанских, американских и российских», — отметил, в частности, он.

Напомним, накануне правительственный штаб по преодолению энергетического кризиса Болгарии объявил о намерении начать «газовые» консультации с Российской Федерацией.