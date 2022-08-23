Астана, 23 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Ассамблея народа Казахстана решительно осуждает и считает недопустимыми публичные высказывания посла киевского режимаПетра Врублевского об убийстве русских. Об этом говорится в официальном заявлении организации, опубликованном 23 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Члены ассоциации подчеркнули, что дипломаты должны служить идеалам мира и сотрудничества, а не заниматься разжиганием ненависти и вражды.

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«Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа», — подчёркивают они.

Совет Ассамблеи народа Казахстана указал представителю киевского нацистского режима на то, что для жителей Казахстана чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях.

«Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», — подчёркивают авторы обращения.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в соцсетях появилось видео, на котором посол Пётр Врублевский признался в стремлении киевского режима убивать людей по национальному признаку.

В Следственном комитете России пообещали дать правовую оценку словам бандеровского дипломата, фактически озвучившего призывы к национальным чисткам.