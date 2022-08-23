Вильнюс, 23 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Власти Литвы стремятся к полному запрету на посещение гражданами России стран ЕС, однако согласились бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества, заявил 23 августа министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«В первую очередь мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. Если его не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Прибалтики, Польшу и, потенциально, Финляндию», — цитирует его агентство BNS.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши намерены создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России.

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