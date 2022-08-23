Москва, , 13:07 — REGNUM В летнем сезоне 2022 года врос спрос российских туристов на экскурсионные туры на Кавказ. Наибольший прирост продемонстрировал Дагестан — на 35%, сообщили 23 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туроператоры объясняют популярность Дагестана тем, что по сравнению с другими республиками Кавказа там больше достопримечательностей и Каспийское море. При этом набирают популярность такие республики Кавказа как Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Осетия.

Недельный тур в Дагестан в среднем стоит 40 тыс. рублей на двоих с перелетом. Согласно статистике туроператоров, за Кавказом по полярности экскурсионных туров следуют Алтай, Байкал и Камчатка.

Как сообщало ИА REGNUM, лидерами среди классических экскурсионных направлений по регионам России в летнем сезоне 2022 года стали Москва и Санкт-Петербург.

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