Москва, 23 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Лидерами среди классических экскурсионных направлений по регионам России в летнем сезоне 2022 года стали Москва и Санкт-Петербург, сообщили 23 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По сравнению с 2021 годом турпоток в Санкт-Петербургу вырос на 35%, в Москву — на 25-30%. Третье место заняла Казань, турпоток за год увеличился на 25%. Также в топ-5 популярных направлений по России для экскурсий вошли города «Золотого кольца» (+20%) и Карелия (+10%).

Туроператоры ожидают, что осенью 2022 года российские граждане выберут экскурсионные туры в такие регионы России как Дагестан, Казань, Алтай, Москва, Санкт-Петербург и Карелия. Отмечает, что растёт спрос на гастрономические туры.

Как сообщало ИА REGNUM, динамика на туры по России с кешбэком выросла в среднем в два раза.

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