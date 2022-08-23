Краматорск, ДНР, 23 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Военные киевского режима описывают словом «ад» противостояние российским войскам в Донбассе. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Журналисты из Франции поговорили с группой военных в Краматорске, который пока находится под контролем Киева. Они пожаловались на превосходство российской артиллерии: обстрелы со стороны РФ происходят 40-60 раз в день, но в ответ они могут дать не более десяти залпов.

Один из военных рассказал, что ни разу не видел самоходных установок Caesar, гаубиц М-777 или реактивных установок Himars, которые должны были прибыть из-за рубежа. Зато он видел много убитых и раненых — «двухсотых» и «трёхсотых».

«Мы только что вернулись с двухнедельных боёв. Это ад», — приводит его слова французская газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что военным киевского режима не хватает снарядов. Такие подразделения уже не могут оказать серьёзного сопротивления защитникам Донбасса.

Читайте также: Главком ВСУ признал тяжёлое положение ВСУ